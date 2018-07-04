Eylül Yağlıkara ve Leyla Aydemir cinayetleri sonrası birçok kesimden idam sesleri yükselmeye başladı. Bununla birlikte idam cezasının Türkiye'de ne zaman kalktığı ve idam cezasının ne zaman getirileceği soruları da sorulmaya başlandı. Peki idam cezası ne zaman kaldırıldı? İdam cezası ne zaman getirilecek? İşte cevabı...

İDAM CEZASI NE ZAMAN GETİRİLECEK?

İdam cezasının ne zaman yasalaşacağı daha doğrusu yasalaşıp yasalaşmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal tarafından idam cezasıyla ilgili yapılan son açıklama idam cezasının yeniden getirilmesiyle ilgili ihtimali kuvvetlendirdi.

Mahir Ünal şunları söyledi:

Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Özellikle çocuklara dönük istismarla ilgili TBMM'ye önümüzdeki dönemde büyük bir sorumluluk düşüyor. Bizim de AK Parti olarak hassasiyetimiz biliniyor. İdam, hadımlaştırma bütün bunlar cezai tedbirler olarak düşünülen konuşulan, tartışılan önlemler. Ama onun öncesinde toplumda ailede, yine eğitim kurumlarında alınması gereken yeni önlemler ve yapılması gereken yeni düzenlemeler var. Bunlar yeni dönemde bizim bizim birinci önceliğimiz olacak. Ve tabi ki çocuklarımızı korumak için gerekli önlemler, tedbirler alınacak. Yasal düzenlemelere gerekleştirilecek.

İDAM CEZASI NE ZAMAN KALDIRILDI

İdam cezası önce 2001'de savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar için kaldırılmış, 3 Ağustos 2002'de "Savaş ve çok yakın savaş tehdidi hâllerinde işlenmiş suçlar hariç" şartı ile kaldırılmıştır. 7.5.2004 tarihli 5170 sayılı kanun ile anayasadan idam cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, 14.7.2004 tarihli 5218 sayılı kanunla Türk Ceza Kanunu'ndan idam cezaları ile ilgili maddeler çıkarılmış, böylece ölüm cezası Türk Hukuku'ndan tamamen kaldırılmıştır.