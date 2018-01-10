İdareciler Günü nedir

Bugün "İdareciler Günü" kutlanıyor. Her yıl 10 Ocak tarihlerinde kutlanan İdareciler Günü hakkında detaylı bilgiler...

Türk İdareciler Derneği tarafından 1978 yılı Genel Kurulunda 10 Ocak tarihi ; 10 Ocak 1971 yılında Mülki İdare Amirleri sınıfının ihdası ile yapılan ilk Mesleki Toplantı başlangıç kabul edilerek, İdareciler Günü olarak kabul edilmiştir.

2018 yılında İdareciler Günü 10 Ocak Çarşamba yani bugündür.

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