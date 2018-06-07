Ramazan bayramına yaklaştığımız bugünlerde idari izin olup olmayacağı merak konusu. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan idari izinlerle ilgili açıklama geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Ramazan bayramında idari izin olmayacağını söyledi. Ramazan Bayramı’nın hafta sonuna geldiğini belirten Bozdağ, “Bakanlar Kurulu idari tatil alma gerekliliği duymadı” şeklinde konuştu.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsamaktadır. İdari izin verildiğinde devlet memurlarının haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamaz. İdari izin bir nevi kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına gelmektedir.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN VE KAÇ GÜN

Her yıl biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramının ilk günü 15 Haziran Cuma günü olacak. Arefe günüyle birlikte toplam üç buçuk gün sürecek olan Ramazan Bayramı, 17 Haziran Pazar günü sona erecek.

İşte, bayramın takvim bilgileri;

- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

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