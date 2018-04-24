Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında alınan sonuçlar, İddaa'nın şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. 29. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup ederek liderlik koltuğunu devralan Galatasaray, bu hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü ve zirvedeki yerini korudu. Bu hafta evinde Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray'ın şampiyonluk oranında herhangi bir değişim olmadı ve İddaa, sarı-kırmızılıları, şampiyonluğun en önemli adayı olarak gösterdi.

Geçen hafta oranı 2,30'dan 1,85'e değişen Galatasaray'ın güncel oranı da 1,85'te kaldı. 29. hafta itibarıyla 2,85 olan Beşiktaş'ın oranı ise 30. hafta itibarıyla 3,10 olarak değişti. Kalan 4 haftada tüm maçlarını kazanmak zorunda olan Başakşehir'in oranı 3,30'dan 3,50 olarak güncellenirken Fenerbahçe'nin 8,75'lik oranı ise 6,50 olarak değişti.

İşte 30. hafta itibarıyla şampiyonluk oranları:

Galatasaray

Eski Oran: 1.85 Yeni Oran: 1.85

Beşiktaş

Eski Oran: 2.85 Yeni Oran: 3.10

Başakşehir

Eski Oran: 3.30 Yeni Oran: 3.50

Fenerbahçe

Eski Oran: 8.75 Yeni Oran: 6.50

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 30 haftada aldığı 20 galibiyet 3 beraberlikle 63 puan toplayan Galatasaray, zirvede yer alıyor. 18 galibiyet elde eden, 8 maçta berabere kalan Beşiktaş ise, sarı-kırmızılıların 1 puan gerisinde 62 puanla ikinci sırada. Galatasaray'a mağlup olarak liderliği kaptıran Medipol Başakşehir, 19 galibiyet 5 beraberlikle topladığı 62 puanla üçüncü, 17 galibiyet 9 beraberlikle 60 puan toplayan Fenerbahçe ise 60 puanla dördüncü sırada.

FİKSTÜR NASIL?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile evinde karşılaşacak. 32. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk oalcak sarı-kırmızılılar sonrasında evinde Evkur Yeni malatyaspor'la, son haftada ise Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu hafta sonunda Galatasaray'ın konuğu olacak Beşiktaş, sonrasında evinde Kayserispor'la, 33. haftada kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'la deplasmanda, son haftada ise Demir Grup Sivasspor'la evinde oynayacak.

Bu hafta Osmanlıspor'a konuk olacak Başakşehir, 32. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. 33. haftada Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacak.

Son haftaların formda takımı Fenerbahçe ise bu hafta, Kasımpaşa'ya konuk olacak. 32. haftada Bursaspor'u ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor'a konuk olduktan sonra son haftada Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.