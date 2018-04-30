Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında alınan sonuçlar, İddaa'nın şampiyonluk oranlarını da değiştirdi. 29. haftada Medipol Başakşehir'i mağlup ederek liderlik koltuğunu devralan, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönerek liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, bu haftaki dev derbide de 3 puana ulaşarak zirve yolunda dev bir adım attıç
Geçen hafta Galatasaray'ın oranı 1,85 iken, bu hafta itibarıyla 1,45 oldu. Haftaya üçüncü sırada giren Medipol Başakşehir, Osmanlıspor karşısında aldığı galibiyetle ikinci sıraya tırmandı ve oranı da değişti. Turuncu-lacivertlilerin oranı 3,50'den 2,75'e düştü. Fenerbahçe'nin oranı 6,50'den 7,00'a yükselirken en büyük değişim Beşiktaş'ta yaşandı. Haftaya ikinci sırada giren, Galatasaray mağlubiyetiyle dördüncü sıraya gerileyerek zirve yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ın oranı, 3,10'dan 9,00'a yükseldi.
İddaa'da şampiyonluk oranları şöyle:
Galatasaray
Eski Oran: 1.85 Yeni Oran: 1.45
Başakşehir
Eski Oran: 3.50 Yeni Oran: 2.75
Fenerbahçe
Eski Oran: 6.50 Yeni Oran: 7.00
Beşiktaş
Eski Oran: 3.10 Yeni Oran: 9.00
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 31 haftada aldığı 21 galibiyet 3 beraberlikle 66 puan toplayan Galatasaray, zirvede yer alıyor. Osmanlıspor karşısında ikinci yarıda bulduğu 4 golle büyük avantaj elde eden Başakşehir, 65 puanla ikinci sırada yer alıyor. 18 galibiyet 9 beraberlikle 63 puan toplayan Fenerbahçe ise üçüncü sırada yer alıyor. 18 galibiyet elde eden, 8 maçta berabere kalan Beşiktaş ise iki basamak birden geriledi ve dördüncü sıraya düştü.
FİKSTÜR NASIL?
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar sonrasında evinde Evkur Yeni malatyaspor'la, son haftada ise Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş evinde Kayserispor'la, 33. haftada kümede kalma mücadelesi veren Osmanlıspor'la deplasmanda, son haftada ise Demir Grup Sivasspor'la evinde oynayacak.
Başakşehir, 32. haftada Sivasspor'u ağırlayacak. 33. haftada Antalyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, ligin son haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacak.
Fenerbahçe 32. haftada Bursaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Kardemir Karabükspor'a konuk olduktan sonra son haftada Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
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