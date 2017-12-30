Aykut Kocaman kulübeye mahkum ettiği milli oyuncuyu kampa götürmeme kararı aldı.
Asbaşkan Ali Yıldırım’ın bu kararı Ozan Tufan'a ilettiği ve genç oyuncunun kendisine yurt dışında takım arayacağı öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, büyük ümitlerle 2015 yazında renklerine bağladığı Ozan Tufan ile yolları ayırma kararı aldı. Esasında perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuştu...
Milli futbolcu, en son 4 Kasım'da oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor karşılaşmasında şans bulmuş, akabinde teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kulübeye mahkum edilmişti.
Kocaman, ilk yarının son haftasında oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası, Tufan'ın durumuna ilişkin sorulara, "Bizim iç meselemiz.
Aykut Kocaman kulübeye mahkum ettiği milli oyuncuyu kampa götürmeme kararı aldı.
Asbaşkan Ali Yıldırım’ın bu kararı Ozan Tufan'a ilettiği ve genç oyuncunun kendisine yurt dışında takım arayacağı öğrenildi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe, büyük ümitlerle 2015 yazında renklerine bağladığı Ozan Tufan ile yolları ayırma kararı aldı. Esasında perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuştu...
Milli futbolcu, en son 4 Kasım'da oynanan ve 1-1 biten Osmanlıspor karşılaşmasında şans bulmuş, akabinde teknik direktörü Aykut Kocaman tarafından kulübeye mahkum edilmişti.
Kocaman, ilk yarının son haftasında oynanan Konyaspor mücadelesi sonrası, Tufan'ın durumuna ilişkin sorulara, "Bizim iç meselemiz.
Tabii ki söyleyeceğimiz şeyler var ama, her şeyin de açıklanması gerekmiyor" yanıtını vererek, iplerin koptuğunun sinyalini vermişti.
OZAN'IN GELİRİ YENİ TRANSFERLERE KULLANILACAK
Kocaman, yedek kaldığı dönemde kararlarını sorgulamaya kadar varan tavırlar sergileyen Ozan Tufan'ı Antalya kampına götürmeyeceğini ve satılmasını istediğini yönetime aktardı.
Söz konusu kararı, Fenerbahçe yönetimi adına asbaşkan Ali Yıldırım, 22 yaşındaki oyuncuya iletti.
Fenerbahçe yönetiminin bonservisine yedi milyon Euro ödediği Ozan Tufan için beş milyon Euro istediği ve bu geliri ara transferde kullanmayı planladığı belirtiliyor.
Milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut da başta İspanya ve İtalya olmak üzere yurt dışında takım arayışına başladı.
Sezon başında Portekiz ekiplerinden Benfica, Ozan Tufan'ı ciddi bir şekilde istemiş ve sarı lacivertli kulübe resmi teklifini yapmıştı.
Aykut Kocaman, kamp döneminde Ozan Tufan'a bir şans daha vermiş ve oyuncuyu takımda tutmuştu. Ardından forma şansı da bulan ve 11'in değişilmez isimlerinden biri haline gelen Ozan Tufan, sakatlığının ardından bir daha forma giyemedi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 9 maça çıkan Ozan Tufan, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.
Fenerbahçe ile Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Ozan Tufan'ın piyasadaki market değeri 5 milyon Euro civarında...
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