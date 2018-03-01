Hamilelik boyunca anne adayının aklını taktığı en büyük konulardan biri olan 'kaç kilo alacağım?' sorusuna Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Zahide Küçük, hamilelikte ideal kilo almak diye bir şeyin olmadığını gebelik döneminde alınacak kilonun hamilelik öncesi kilolarla bağlantılı olduğunu ifade etti.
"7 KİLODAN FAZLA ALMAMALARI SAĞLIK AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Op. Dr. Zahide Küçük, vücut kitle indeksi 18,5- 24,9 arasında olan normal kiloya sahip bir kişinin 10-12 kilo almasının ideal olduğunu belirterek, "Eğer anne adayının ağırlığı bundan daha aşağıysa, hamilelik boyunca 13-18 kilo arasında almak gerekmektedir. Aşırı kilolu olarak tanımlanabilecek obez kadınlarınsa 7 kilodan fazla almamaları sağlık açısından önemlidir" dedi.
Dr. Küçük, ilk 3 aylık dönemde, bazı gebelerde çok yoğun bulantı olabildiğini ve bu yüzden yemek yenilemediği için kilo alınamama, hatta kilo verme gibi durumlar yaşanabileceğine dikkati çekti. Ancak bunun endişe edilecek bir durum olmadığının da üzerinde duran Küçük, ilk 3 ay minimum kilo alımı olması veya kilo alımının durması normal olduğunu, hızlı kilo kaybı ve kusmalarda, doktor kontrolünde olmanın önemli olduğunun altını çizdi.
Hamilelik süresince gebeliğin ilk 3 ayında 0,5-1 kg, gebeliğin 4.-5.-6. aylarında 1'er kg ve gebeliğin 7.-8.-9. aylarında 2'şer kg alınmasının ideal olduğunu belirten Küçük, bunun dengede tutulmasını istedi.
Bazı haftalarda iştahın çok artabileceğini ve hızlı kilo alımı olabileceğine vurgu yapan Küçük, bazı haftalarda da iştahsızlık olup kilo alımı durabileceğini, bu durumda da dengeli ve sağlıklı besleniliyorsa ve kilo kontrolüne dikkat ediliyorsa endişelenmeye gerek olmadığını ifade etti. Bir ay içinde 3 kg'dan fazla kilo alımı ya da sürekli kilo verme gibi bir durumların olması halinde beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.
Peki fazla kilo alınırsa ne olur?
Araştırmalar 18 kg'ın üstünde kilo alan gebelerde yüksek tansiyon, gebelik şekeri, iri bebek doğurma oranın artması, buna bağlı olarak zor doğum, doğum sonu annede aşırı kilo retansiyonu ve obezite gibi durumları ortaya çıkartabildiğini belirten Dr. Küçük, yeni trendlere kapılıp, uygunsuz sıkı zayıflama diyetleri yaparak, alınması gerekenden daha az kilo alanların da erken doğum eylemi ve bebeklerinde gelişme geriliğinin daha sık gözlendiğini ifade etti.
Önemli olanın gebelikte uygun miktarda ve düzenli şekilde kilo alarak, doğuma normal bir kiloda girmek olduğunun altını çizen Op. Dr. Küçük, doğumdan sonra da yavaş yavaş doğru şekilde bu kiloları vererek eski forma dönülmesini önerdi.
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