Suriye'nin İdlib kentindeki Maarrat Misrin bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda ilk belirmelere göre 4'ü kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İHA'nın haberine göre, saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriyeli askeri kaynaklar saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceği üzerinde duruyor.

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