Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Durum Tespit Misyonunun (FFM), 4 Şubat'ta İdlib'in Sarakib ilçesinde muhtemelen klor gazı kullanıldığını doğruladığını açıkladı.

KSYÖ'nün 4 Şubat'ta İdlib'in Sarakib ilçesinde yapılan saldırıya ilişkin raporu açıklandı.

Açıklamada, FFM tarafından yapılan araştırma ve deneyler sonucunda 4 Şubat'ta, İdlib'e bağlı Sarakib ilçesinde muhtemelen klor gazı kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bulgulara yapılan araştırma ve deneyler sonucu ulaşıldığı kaydedildi.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, raporla ilgili açıklamasında, "Kim tarafından hangi sebepten olursa olsun sürekli kimyasal silahların kullanılmasını şiddetle kınıyorum. Bu tür eylemler, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC) normlarına tamamen aykırı ve çelişkilidir." ifadesini kullandı.

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Kurulu'na sunulduğu aktarıldı.

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