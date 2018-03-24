Zeytin Dalı Harekâtı’nda 63’üncü gün geride kalırken, Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin Afrin’in güneyinden ilerleyişi sürdü. Önceki gün stratejik Kimar ve Berad köylerini ele geçiren birlikler, aynı hatta dün Kafer Nabu, Bay, Burç Haydar (Seman), Fafretin, Bercke ile Kebaşin köyleri ile 1 tepeyi PYD/PKK’dan aldı. Birliklerin İdlib’in kuzey sınırına uzaklığı 2.5 kilometreye indi.

KARARGAHLARI BULUNDU

Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'ın aktardığına göre; Afrin kırsalındaki Basute ve Yukarı Korkan köylerinde teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcılar imha edildi. Arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütünün karargâh olarak kullandığı binalardan biri ortaya çıkarıldı. Patlatılarak açılan binadaki kasada terör örgütünün sözde üniformalarının bulunması, teröristlerin üniformalarını saklayarak kaçtıklarını teyit etti.

Örgütün Afrin’deki üst düzey yöneticilerinin de kullandığı binada toplantı odaları olduğu görüldü. Binaya teröristlerin kaçarken patlayıcı tuzakladığı belirlendi. Alt katında bulunan matbaada ise ilkokul öğrencileri için basılan kitaplarda terörist fotoğraflarıyla terör örgütü yanlısı yazılar dikkat çekti.

4 GRAD FÜZESİ ELE GEÇİRİLDİ

TSK birlikleri, dünkü aramalarında ayrıca 4 Grad füzesi ele geçirdi. Teröristlerin daha önce Kilis ve Hatay’ı hedef alan saldırılarda kullandığı füzeler olarak bilinen Grad füzelerine güvenlik güçlerince el konuldu. Güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Afrin ve çevresindeki sığınaklarda saklanan teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve sızma girişimlerinin önlendiği belirtildi.

TSK’ya bağlı Özel Kuvvetler kent merkezinde 24 saat devriye görevi yaparken, ÖSO birlikleri de oluşturulan kontrol noktalarında giriş-çıkışları takip ederek asayişi sağlıyor.

Öte yandan Azez, Sucu ve Bab Selam’da halk, terör örgütü kontrolündeki Tel Rifat’ın ve çevresindeki köylerin kurtarılması için önceki akşam eylem yaptı. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 3 bin 732’ye ulaştı.

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