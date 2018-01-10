İdlib krizi devam ederken Moskova'da kritik buluşma!

Astana görüşmelerinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen İdlib'de Esad rejiminin geniş çaplı operasyonlarına karşılık Ankara'da Rusya ve İran'ın büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken Moskova'dan da önemli bir haber geldi.

Interfax haber ajansı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in bugün Moskova'da bir araya geleceğini duyurdu. İki bakanın geniş çaplı bir görüşme yapacağı belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ve İran büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmasının ardından, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve İran'ın Astana masasındaki garantör rollerini hatırlatarak 'sorumluluklarını yerine getirme' çağrısı yapmıştı.

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