İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, yaptığı açıklamada, "Saldırı, Rus uçakları tarafından İdlib’in güneybatısındaki Bisenkera köyüne vakum bombası ile düzenlendi. 8 sivil öldü. 12'den fazla sivil yaralandı." dedi.

Hac Yusuf, "Rus uçakları, saldırılarda kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan vakum bombası kullandı. Hava saldırılarında hayatını kaybedenlerden 4'ü kadın ve çocuk." şeklinde konuştu.

Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini ifade eden Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine götürüldüğünü söyledi. İdlib gerginliği azaltma bölgesine son bir buçuk ayda yoğunlaşan hava saldırılarında en az 135 sivil öldü, 265'den fazla sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ancak askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

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