Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada’nın bu akşamki konuğu yeni single çalışması “Sen” ile müzikseverlerle buluşan İdo Tatlıses.

“Sen” şarkısının sözlerini kendisi yazan Tatlıses, müzik dünyası ile ilgili hayallerini, planlarını, babası İbrahim Tatlıses ile olan ilişkisini ve özel hayatına dair merak edilen soruların cevaplarını Her Şey Bu Masada izleyenleriyle paylaşıyor.



Doğa Rutkay’la Her Şey Bu Masada bu akşam saat 20.00’de kazananların kanalı Bloomberg HT’de.