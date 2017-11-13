İdo Tatlıses'e annesi Derya Tuna'dan sert uyarı!

İdo Tatlıses, geçen Eylül ayında 98 kiloyken, iki ay içinde 15 kilo verip 83’e düştü. Haftanın her günü 2’şer saat spor yapıp, Diyet uygulayan İdo’yu annesi Derya Tuna, “Yeter artık, bu kadar zayıflaman hoş değil.” diyerek uyardı.



Milliyet’in haberine göre, İdo Tatlıses, annesinin uyarısı üzerine sporu azalttı ve kalorisi yüksek bir diyete başladı.



Tatlıses’in yakın çevresine, “Annem kızıyor, toparlanmam lazım.” dediği öğrenildi.

ido tatlıses

Derya Tuna