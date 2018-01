Genç şarkıcı İdo Tatlıses, Posta Gazetesi'nden Selin Keleş'in sorularını yanıtladı.



Telefonunda en çok kullandığın uygulama?

WhatsApp ve Instagram.

Vakit öldürmek için neler yaparsın?



Şarkı yazmaya çalışırım.



Kiminle sahneye çıkmak istersin?



Babam İbrahim Tatlıses’le.



Kariyerinde seni en çok gururlandıran an?



Babamın benimle gurur duyduğu an.



Diline en son hangi şarkı dolandı?



Kendi şarkım dolandı, ‘Sen’.



İdeal bir cuma akşamını anlatır mısın?



Sevdiğim kişiyle olayım, gerisi fark etmez.

Jaguar olurdum.Ukulele aldım ve akorlarını öğrendim.

Dövme yaptırmak bağımlılık mı? En sevdiğin dövmen?



Seviyorsanız, bağımlılık haline getiriyorsunuz. Bütün dövmelerimi seviyorum.



Bu aralar ne okuyorsun?



‘Bâbil Yaratılış Destanı’nı.



Kalp kırıklığı için bir tedavi yöntemi söyleyebilir misin?



Bulduğumda ilk size söyleyeceğim, söz veriyorum.



Kendinde sevdiğin ve sevmediğin özellikler?



Sevdiğim: Evden çıkmıyorum, evde mutlu oluyorum.



Sevmediğim: Evden çıkmam gerektiği halde çıkamamam.



İstediğin hangi hedefler kaldı?



Çoook. Sıralarsam ansiklopedi doldurabilirim. Hedef koymak güzel bir şey, çünkü sizi kamçılıyor, gaza getiriyor.



Görünmez olsaydın neler yapardın?



Arkamdan konuşuyor diye düşündüklerimin peşine düşer, dinlerdim. Meraklıyım biraz.

Güzel bir müzik aleti.

Sevgilinin odasında ne olmak isterdin?



Hava.



Duşta şarkı söyler misin?



Çok.



Kiminle yaşıyorsun?



Köpeğimle.



Tatmin mi arıyorsun, heyecan mı?

Heyecan.



Şişe çevirme oynadın mı? Doğruluk mu, cesaret mi?

Aaa oynamaz mıyım,tabii ki cesaret.



En çok kullandığın kelime?



Aşk.



Hayat hikayeni yazsan başlığı ne olurdu?



Birey Olma.



Aklına koyduklarını yapar mısın?



Evet, üstüne giderim.



Verebileceğin en iyi aşk tavsiyesi?



Sakın ayrılmayın.

İstanbul’un en çok nesini seviyorsun?



Her şeyini.



Sana aşık olmak nasıl bir histir?



Aşık olmak güzel bir his, şu an biliyorum. Ama bana aşık olmak nasıl bir his, sormam gerek.

