HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, burnundaki bandajı saklamaya çalışan genç şarkıcı İdo Tatlıses, “Estetik yok, biraz rötuş var. Aslında burun kemiğini aldırdım, beraberinde de rötuş yaptırdım” dedi.



"EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şefkatli, bir mağazada alışveriş yaparken evlilik soruları yöneltilen İdo, “Kısmetse olur. Evlenmeyi düşünüyorum, neden olmasın” diyerek nikâh masasına oturmaya yeşil ışık yaktı.



