Hilal Altınbilek ile Engin Akyürek'ten cesur sahneler

Engin Akyürek'in başrolünde yer aldığı, oyuncu kadrosunda ayrıca Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş gibi isimlerin yer aldığı film, başından geçen travmatik trafik kazası sonrası geldiği gizemli kasabada, şifacı bir kadın ve kasaba sakinlerinin yardımlarıyla bu süreci atlatmaya çalışan Kerem'in hikâyesini anlatıyor.

Hilal Altınbilek ile İdo Tatlıses

23 Mart 2018'de vizyona girecek olan filmin teaser'ında bir dönem İdo Tatlıses ile aşk yaşayan Hilal Altınbilek ve Engin Akyürek'in yatak sahnesi dikkat çekti.

"45 SANİYELİK UFACIK BİR BONBON ŞEKERİ"



Çağan Irmak, "Birkaç ay sonra vizyonda. Bu da şimdilik 45 saniyelik ufacık bir bonbon şekeri ilgilenenlere. İlgilenmeyenlerin de canı sağolsun" notuyla Instagram hesabından teaser'ı paylaştı.

hilal altınbilek

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Engin Akyürek