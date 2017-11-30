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Babası İbrahim Tatlıses ve kendisinin menajerliğini yapan Eyüp Kanat'ın doğum gününde bir araya gelen aile sosyal medyadan renkli kareleri paylaştı.Gecede İdo Tatlıses'in sevgilisi Yasemin Şefkatli ile karşılıklı oturan Derya Tuna'dan müstakbel gelinene onay çıktı.