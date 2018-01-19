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İdo Tatlıses çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu ve Instagram hesabından açıklama yaptı. İşte Tatlıses'in o açıklaması: Benimle ve çok değer verdiğim, gözümden sakındığım kız arkadaşım Yasemin Şefkatli ile ilgili olarak, birkaç gündür bazı magazin çevrelerince dile getirilen mesnetsiz, tutarsız,aslı astarı olmayan iddialarla ilgili ilk ve son açıklamamdır;