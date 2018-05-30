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15 KİLOYU NASIL VERECEĞİNİ ANLATMIŞTI

İdo, geçen aylarda 15 kiloyu nasıl verdiğini şu sözlerle anlatmıştı: "İlk iki haftada sekiz kilonun üstünde verdim. Gerçekten çok yiyorum. İyice abartmıştım, öğünde dört beş tane hamburger yemeye başladım.