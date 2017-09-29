İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İDO'dan yapılan açıklamaya göre, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.

İDO'nun 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 12.00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

BUDO'nun internet sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) hattında saat 10.30'da, İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 10.45'te başlaması planlanan seferler de aynı gerekçeyle yapılamayacak.