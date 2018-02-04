İDO ve BUDO aracılığıyla yolculuk yapacak olan vatandaşlar, bugün hangi seferlerin yapılacağı, hangi seferlerin yapılmayacağını araştırıyor. İDO ve BUDO, birkaç gündür etkili olan fırtına yüzünden bazı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Vatandaşlar, iptal olan seferleri araştırıyor. İşte 4 Şubat 2018 İDO ve BUDO iptal olan seferler...

İDO İPTAL OLAN SEFERLER

12:30 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

12:30 Bandırma - Yenikapı Hızlı Feribot

12:30 Bursa-Yenikapı - Kadıköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadıkoy-Yenikapı - Bursa Deniz Otobüsü

13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

15:30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

15:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

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