İdrar kaçırma sorunu kadınların iş hayatını olumsuz etkiliyor!

Türkiye'de 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Peki bu sorun yüzünden psikolojik olarak kadınlar nasıl bir yüzleşme yaşıyorlar? İdrar kaçırma problemleri fizyolojik sorunlarla sıkça ortaya çıksa da bazen psikolojik açıdan da ortaya çıkabiliyor. Özellikle 45 yaş üstü kadınlarda veya erkekler de...

Bu anlamda idrar kaçırma sorununun psikolojik etkilerinin özellikle aktif çalışma hayatı içersinde olan kadınları zorladığını belirten Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu, idrar kaçırma sorununun nedenlerini ve çözümlerini açıkladı.

'ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE YAŞANAN TRAVMALAR YETİŞKİNLİKTE İDRAR KAÇIRMA SORUNU OLARAK ORTAYA ÇIKABİLİR'

"İdrar kaçırma problemleri psikolojik olarak da ortaya çıkabilmektedir. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklarda her yaştan bireyde görülebilen bir sorundur. Psikolojik olarak idrar kaçırma sorunu özellikle kişinin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde yaşadığı bazı durumlar sonucunda yetişkinliğinde ortaya çıkabilmektedir. Bunlar; tuvalet eğitiminde ceza yönteminin kullanılması, aileden birinin idrar kaçırma sorunu yaşaması, çocuğun şiddet olayına tanık olması, tuvalete zor yetişme durumları, kaza yaşanması, ebeveynin alt ıslatmaya karşı verdiği aşırı tepki, yeni doğan kardeşe karşı olan kıskançlık duygusunun ifadesi olarak, okulda başarısızlık, dayak, ailede ölüm, boşanma, göç, okul konusu ile ilgili travmalar, hastanede yatma, çocuğun alışkın olmadığı bir evde tuvalete gidememe durumu (tuvaletin evin dışında olması ya da evin içinde olması), aşırı temiz ve düzenli annenin baskıcı tuvalet eğitimine karşı duygusal tepki gibi durumlardır."

İDRAR KAÇIRMA SORUNU KADINLARI DUYGUSAL AÇIDAN VE İŞ HAYATI ANLAMINDA ZORLUYOR

İdrar kaçırma sorununun kadınlar ve erkeklerde özgüven eksikliğine, benlik saygısının yitirilmesine, utanç duygusuna ve rezil olma düşüncesine yol açtığını ve tüm hayatı olumsuz etkilediğini belirten Aydoğdu, psikolojik destek alındığı sürece idrar kaçırma sorunu ve diğer sorunların ortadan kalktığını, kadınların özellikle duygusal olarak bu sorundan zarar gördüğünün altını çizdi.

"İdrar kaçırma sorunu kadınları duygusal olarak zorlamaktadır. Çoğu kadında utanç duygusu ve sıkıntı oluşturur. Bazı kadınlarda günlük hayatını kısıtlayacak kadar şiddetli de olabilir. Özgürlüklerini sınırlandırarak yaşam kalitelerini düşürmektedir. Temizlik yaparken, yolda yürürken, bir eşyayı kaldırırken, insanların yanında güldüğünde, hapşırdığında idrar kaçırabilen kadın toplum içine çıkmaktan kaçınabilmektedir. Bu sorunu yaşayan kadınlar sık sık idrara çıkma, tuvalete gecikirse idrar kaçırma sorunu yaşadığından, dışarıda gezerken tuvalet bulma arayışına girmektedirler. Bu tip durumlar kadınların keyfini kaçırmaktadır. İdrar kaçırma iş hayatını da olumsuz etkilemektedir. Dikkat gerektiren işlerde, uzun süreli toplantılarda, aklı devamlı idrarını kaçırmakta veya tuvalete yetişmekte olan kadın işine odaklanamamaktadır. Geceleri de sık sık tuvalete gitmek durumunda olduklarından uykularını alamazlar ve dinlenememiş olabilirler" dedi.

İdrar kaçırma sorununda ürolog muayenesi normal çıkan veya gerekli ilaçları kullanmalarına rağmen halen idrar kaçırmaya devam eden birey gruplarının psikologlara başvurabileceklerini belirten Aydoğdu, Hipnoterapi yöntemi ile kişinin çocukluğunda ya da sonraki dönemlerinde idrar kaçırmasına sebep olan durumlar, bilinçaltı düzeyde ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Yaşadıkları olayların olumsuz tarafları açıklanır ve yeniden yorumlanır, olumlu yönleri konuşulur, sorunu oluşturan düşünceler değiştirilir, telkinlerle devam edilir ve idrar kaçırma sorunu ortadan kaldırılır" dedi.