İdrar kaçırma sorununa "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesiyle destek!

Araştırmalara göre; Türkiye'de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından biri (2,7 milyon kadın) idrar kaçırma sorunu ile karşı karşıya... Dünyada 400 milyon, Avrupa'da ise 50 milyon kişi idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Ancak özgüven eksikliğine ve kişinin hayattan soyutlanmasına neden olan idrar kaçırma sorununa yeterince çözüm aranmıyor.

TÜM TÜRKİYE İLE BERABER BİR KİTAP YAZILACAK

İdrar kaçırma sorunu olan kadınları bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek önemli bir farkındalık projesine imza atıldı.

Kadın ürolojisi ve işlevsel üroloji konusunda önemli araştırmalar gerçekleştiren Kontinans Derneği, proje temsilcisi ünlü sanatçı Nergis Kumbasar ile "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesi için bir araya geldi.

Projenin açılış konuşmasını yapan Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, bu proje ile birlikte tüm Türkiye'deki kadınları bilgilendirmeyi amaç edindiklerini belirtirken, yeni bir projeye başladıklarını açıkladı.

"Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" projesi kapsamında, tüm Türkiye ile birlikte bir kitap yazacaklarını açıklayan Nergis Kumbasar, sanatçılardan, sporculara, iş camiasından, hekimlere ve gazetecilere kadar birçok meslek grubunun desteği ile bu kitapta keşke kaçırmasaydım denilen anları birleştireceklerini anlattı.

DÜNYADA 400 MİLYON KİŞİ İDRAR KAÇIRMA SORUNU YAŞIYOR

Prof. Dr. Oktay Demirkesen, "İdrar kaçırma kadınlarda daha sık görülen bir problemdir. Türkiye'de yapılan bir çalışmada, kadınlarda idrar kaçırmanın erkeklere nazaran 4 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Dünyada ve Türkiye'de idrar kaçırma sorunu her yıl artmaktadır. Uluslararası Kontinans Birliği'nin rakamlarına göre dünyada 400 milyon, Avrupa'da ise 50 milyon kişi idrar kaçırma sorunu yaşamaktadır. “Türkiye'de ise bu konu her gün giderek büyüyen bir problem halini almaktadır” dedi.

İDRAR KAÇIRMA KİMLERDE GÖRÜLÜYOR?



İdrar kaçırmada birçok risk faktörü bulunuyor. Bunlar;



İlerleyen yaş

Gebelik

Aşırı kilo

Doğum şekli

Hastanın fiziksel durumu

Demans

Diyabet



Bu faktörlerin bazıları önlenebilir ve kontrol altına alınabilir. Ayrıca idrar kaçırma nadiren olsa da nörolojik bir hastalığın belirtisi olabilir; bu nedenle de ihmal edilmemeli.

KADINLAR İDRAR KAÇIRMA SORUNUNA ÇÖZÜM ARAMIYOR!

Dünya nüfusunun yüzde 8'inin idrar kaçırma sorunu yaşadığını söyleyen Prof. Dr. Oktay Demirkesen, dünya nüfusunun yaşlandığı dikkate alınırsa problemin büyüklüğünün daha net ortaya çıktığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti; "İdrar kaçırma sorunu hayat kalitesini önemli oranda etkileyebilecek bir durumdur. İdrar kaçırma problemini yaşayan kadınlar depresyon ve sosyal hayattan çekilme gibi sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Burada ilginç olan nokta ise kadınların idrar kaçırma sorunlarına tahmin edilenden daha düşük oranda çare aramalarıdır. Bu oranın düşük olmasında idrar kaçırma şiddeti ve sıklığı önemli faktörler olsa da, idrar kaçırmaktan utanma, bu durumun belli yaşlardaki kadınlarda görülmesinin olağan kabul edilmesi ve tedavi sonuçlarının iyi olmadığı yönündeki yanlış bilgilendirmedir.” dedi.

KADINLARIN YÜZDE 87'Sİ ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ, YÜZDE 75'İ İSE SOKAĞA ÇIKMA KORKUSU YAŞIYOR

Ontex Türkiye Genel Müdürü Burak Kayahan, Canped, Kontinans Derneği ve Nergis Kumbasar'la birlikte başlattıkları "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" farkındalık projesiyle herkes tarafından bilinen ama dile getirilemeyen idrar kaçırma sorununa karşı, hep birlikte büyük bir farkındalık yaratma bilinci ile biraraya geldiklerini belirtti ve sözlerine devam etti; "Üzerimize düşen sorumluluk bilinci ile bu konu üzerine birçok araştırmalar gerçekleştirdik. Bu konudaki veriler gösteriyor ki; Türkiye'de idrar kaçıran kadınların yüzde 87'si özgüven eksikliği, yüzde 75'i ise sokağa çıkma korkusu yaşıyor. İdrar kaçırma sorunu günden güne artış göstermektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalara göre 2020 yılında Türkiye'de idrar kaçırma problemi yaşayan 4 milyon kişi olacağını öngörmekteyiz. Bu anlamda başlatacağımız bu farkındalık projesinin büyük bir önem taşıdığını belirtmek isterim.



Farkındalık projemizin ismini de yine 40 yaş ve üzeri bu sorunla yaşayan kadınlarla gerçekleştirdiğimiz anket çalışmasından çıkan ortak bir cümleden aldık. Bu problemi yaşayan kadınların anketimize verdiği ortak cevaplardan biri hayatı kaçırdıkları yönündeydi. Bu da projemizin ismini kendiliğinden ortaya çıkarmıştır. “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” cümlesi ile farkındalık projemizi büyük bir heyecanla hayata geçiyoruz.

Farkındalık projemizle yıl sonuna kadar pek çok iletişim kanalından 40 yaş ve üzeri tüm kadınlara ulaşmayı ve bu konudaki algıları değiştirmeyi hedefliyoruz. Özellikle idrar kaçırma sorunu yaşayan kişilerin bu konuda yalnız olmadıklarını hatırlatmak ve en önemlisi de bu sorunu yaşayan kişilere çözüm yolları olduğunu anlatabilmek istiyoruz" dedi.



NERGİS KUMBASAR: "BİR KADIN VE BİR SANATÇI OLARAK KADINLARA DESTEK OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ”

Farkındalık projesinin temsilcisi Nergis Kumbasar, bir kadın ve bir sanatçı olarak bu sorunu yaşayan kadınlara destek olabilmenin kendisi için çok önemli ve anlamlı olduğunu ifade etti.

“Proje ile bu konuyu utanılacak bir durum olmaktan çıkarıp, bunun herkesin karşılaşabileceği bir sorun olduğunu ve çözüm yollarının olduğunu anlatabilmeyi hedefliyoruz. İşte bu yüzden "Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen" uzun zaman sonra beni gerçek anlamda heyecanlandıran çok güzel bir projedir."





NERGİS KUMBASAR EŞLİĞİNDE DANS

Açılış konuşmasının ardından dans öğretmeni Akay Üstünel tarafından hazırlanan özel dans koreografisini 6 kadından oluşan bir dans grubu sahneledi. Lansmana katılanlar arasından sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak ilginç bir dans gösterisine imza atan ekibe, proje temsilcisi Nergis Kumbasar da sahnede eşlik etti.

Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen, idrar kaçırma sorununun bir kader olmadığını belirtirken bu konuda özellikle kadınların farkındalığının artması gerektiğinin altını çizdi.

“TÜM TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE FARKINDALIK İÇİN KİTAP YAZIYORUZ”

Tüm Türkiye'yi katılmaya davet ettiğimiz bir projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında tüm Türkiye ile birlikte bir kitap yazıyoruz. Bu kitapta hayatımızda kaçırdığımız önemli anları ve fırsatları kaleme alıyoruz. Hepimizin hayatında kaçırdığı önemli fırsatlar vardır. Sanatçılardan, sporculara, iş camiasından, hekimlere ve gazetecilere geniş kitlelerden destek alacağımız ve tüm Türkiye’yle birlikte yazacağımız bu kitapta 'keşke kaçırmasaydım' dediğimiz anları birleştiriyoruz. Bugün itibariyle hikayelerimizi toplamaya başlıyoruz. 31 Ocak 2018 tarihine kadar siz de hikayelerinizi biryoluvaristersen.com sitesine girerek paylaşabilirsiniz. İlham vermesi için belirlediğimiz soruları cevaplayarak, kendi hikayenizi oluşturabilirsiniz. Ben de kendi hikayemle bu kitap içerisinde yer almanın heyecanını yaşıyorum. Bu kitabı hep birlikte dolduralım ve anılarımızı kadınlar için paylaşalım" dedi.