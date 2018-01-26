Prostat hastalığının üç şekilde görüldüğünü belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Yavuz Akman, en sık rastlanılan rahatsızlığın prostat enfeksiyonu olduğunu söyledi.
Bu hastalığı iyi huylu prostat irileşmesi ve prostat kanserinin takip ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz Akman, “Prostat enfeksiyonları daha çok genç yaştaki kişilerde görülür. 40-45 yaşlarından sonra prostat büyümeye başlar. İyi huylu prostat hastalığı 45 yaşından sonra yavaş yavaş kendini gösterir. Prostat kanseri ise daha ileri yaşlarda görülmektedir. 80 yaşına gelmiş hastaların yüzde 80'inde hücresel anlamda prostat kanseri saptanabilir” diye konuştu.
“GECE SIK SIK UYKUDAN UYANIYORSANIZ DİKKAT”
Prostat rahatsızlıklarının erken teşhis edilmesi durumunda fonksiyon kaybı olmadan tedavi edilebildiğini belirten Prof. Dr. Akman, “Prostat büyüdüğü zaman idrarla ilgili bulgular vermeye başlar. Prostat kanserinin belirtileri hastalığın erken evrelerinde iyi huylu prostat büyümesinden farklı değildir. Bu nedenle; gündüz sık sık idrara çıkma, gece uykudan idrar için kalkmak, kesik kesik idrar yapmak, idrardaki yanma ve kanama, sertleşme bozuklukları prostat kanserinin belirtileri olabilir" ifadelerini kullandı.
“BASİT BİR KAN TAHLİLİ YAPTIRMAYI İHMAL ETMEYİN”
Prostat kanserinin hiçbir belirti vermeden ortaya çıkabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Akman, 50 yaş üzerindeki erkekleri yılda bir kere muayene olmaları konusunda uyardı. Akman şöyle devam etti: “Kanserde hiçbir bulgu olmayabilir. Bunu sadece taramayla yani bir kan testi ve parmakla yapılan muayene sonucu anlarız. Biz 50 yaş üzerindeki bütün erkeklerin yılda bir kere kontrol için üroloji uzmanına gitmelerini öneriyoruz. Mutlaka kan tahlillerini yaptırıp muayenelerini olmalılar. Özellikle ailesinde prostat kanseri hikayesi olan kişiler mutlaka 40 yaşından sonra kontrole gitmelidir.”
“ROBOTİK AMELİYATLAR GİDEREK ARTTI”
İyi huylu prostat irileşmesinde ilk tedavinin ilaç tedavisini olduğunu ifade eden Akman, prostat tedavisinde uygulanan yöntemleri şöyle sıraladı: “İyi huylu prostat irileşmesinde eğer mesanede taş varsa ve hasta sonda kullanmak zorundaysa mutlaka ameliyat gerekir. Prostat kanserinde ise kanser yayılmamışsa ya ameliyatla ya da radyoterapi yöntemleriyle tedavi edilmelidir. Prostat kanserinin ileri evrede ortaya çıkması durumunda ameliyat edilmeyerek ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Genç yaş grubunda ameliyat ilk önerilecek tedavi yöntemidir. Prostat kanserinde robotik ameliyatlar artık giderek artmaktadır. Amerika'da yüzde 90'lara yaklaşan robotik ameliyatlar ülkemizde de hızla yayılmaktadır."
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