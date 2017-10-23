İdris Koçovalı kimdir? Ercan Kesal, Çukur'da İdris Koçovalı'yı canlandıracak

İdris Koçovalı kimdir? Show TV'nin merakla beklenen dizisi Çukur bugün başlıyor. Çukur dizisinde Koçovalı ailesinin reisi olan İdris Koçovalı karakteri merak ediliyor. Dizide Ercan Kesal, İdris Koçovalı'yı canlandıracak. Peki, İdris Koçovalı kimdir? İşte İdris Koçovalı karakteri hakkında merak edilenler...
İDRİS KOÇOVALI KİMDİR?
İdris Koçovalı, Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.
ERCAN KESAL KİMDİR?
Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamlayan Kesal, 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı.
Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı.
İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.
Ercan Kesal’ın Oynadığı Filmler
Cehennem (Die Hölle) / Gökhan / 2017
Ben O Değilim / Nihat / 2014
Hükümet Kadım 2 / Aziz Veysel / 2013
Sen Aydınlatırsın Geceyi / İrfan / 2013
Yozgat Blues / Yavuz / 2013
Hükümet Kadın / Aziz / 2012
Küf / Basri / 2012
Bir Zamanlar Anadolu’da / Muhtar / 2011
Albatrosun Yolculuğu / Maruf Şükrü / 2010
Vavien / Süleyman / 2009
Üç Maymun / Servet / 2009
Uzak / 2002
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.