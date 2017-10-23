İdris Koçovalı kimdir? Ercan Kesal, Çukur'da İdris Koçovalı'yı canlandıracak

İdris Koçovalı kimdir? Show TV'nin merakla beklenen dizisi Çukur bugün başlıyor. Çukur dizisinde Koçovalı ailesinin reisi olan İdris Koçovalı karakteri merak ediliyor. Dizide Ercan Kesal, İdris Koçovalı'yı canlandıracak. Peki, İdris Koçovalı kimdir? İşte İdris Koçovalı karakteri hakkında merak edilenler...

İDRİS KOÇOVALI KİMDİR?

İdris Koçovalı, Koçovalı ailesinin reisi ve tüm Çukur mahallesini yöneten, kudretli ve cömert bir adam. Saldırıya uğrayan ailesini ve Çukur’u ayakta tutabilmek için hayatının en büyük mücadelesini verecektir.

ERCAN KESAL KİMDİR?

Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Avanos’ta, lise öğrenimini Nevşehir’de tamamlayan Kesal, 1984 yılında Ege Üniversitesi Tıp fakültesinden mezun oldu ve uzun yıllar boyunca tıp doktoru olarak çalıştı ve sağlık sektöründe yöneticilik yaptı.

Nuri Bilge Ceylan’ın “Uzak” filmindeki oyunculukla başlayan sinema serüveni, aynı yönetmenin “Üç Maymun” ve “Bir Zamanlar Anadolu’da” filmlerinde senarist ve oyuncu, “Vavien”, “Saç”, “Küf”, “Yozgat Blues”, “Sen Aydınlatırsın Geceyi”, “Hükümet Kadın (1-2)” ve “Ben O Değilim” gibi filmlerde oyuncu olarak devam etti. Oyuncu ve senarist olarak ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödüller aldı. “Peri Gazozu” isimli kitabı İletişim Yayınlarından 2013 Temmuz ayında, ‘’Evvel Zaman’’ isimli kitabı ise 2014 Mayıs ayında Ithaki Yayinları tarafından yayımlandı.

İletişim Yayınları’ndan 2015 yılında “Nasipse Adayız” isimli kısa romanı yayınlandı. Sinema ve tiyatro oyuncusu Nazan Kesal’la evli ve Poyraz’ın babasıdır. Halen ilk televizyon dizisi “Çukur”da İdris Koçovalı karakterini canlandırmaktadır.

Ercan Kesal’ın Oynadığı Filmler

Cehennem (Die Hölle) / Gökhan / 2017

Ben O Değilim / Nihat / 2014

Hükümet Kadım 2 / Aziz Veysel / 2013

Sen Aydınlatırsın Geceyi / İrfan / 2013

Yozgat Blues / Yavuz / 2013

Hükümet Kadın / Aziz / 2012

Küf / Basri / 2012

Bir Zamanlar Anadolu’da / Muhtar / 2011

Albatrosun Yolculuğu / Maruf Şükrü / 2010

Vavien / Süleyman / 2009

Üç Maymun / Servet / 2009

Uzak / 2002