Ulaşımın en büyük sorun haline geldiği kentte İETT, elindeki olanakları en verimli şekilde kullanmak için, hat ve güzergâhlarda revizyona gitmeye hazırlanıyor.
İETT, şu anda kendisine ait 2 bin 756 otobüs, denetleyicisi olduğu Özel Halk Otobüsü ve İstanbul Otobüs AŞ de eklendiğinde elindeki toplam 3 bin 84 araç ile toplu ulaşım hizmetini yürütüyor. Bu kaynakları en verimli şekilde kullanmak için saha analizi yapılmasını isteyen İETT bir ihale açtı.
Gazete Habertürk'ün haberine göre, 14 Şubat 2018 tarihinde yapılacak olan “Saha Analizi Hizmet Alım” ihalesinin şartnamesinde işin konusu özetle şöyle tanımlandı:
“İstanbul dahilinde ve İETT tarafından hizmet verilen ilçelerde hat etüdünün yapılması, idare tarafından belirlenen formata uygun raporların oluşturulması, iyileştirme önerilerinin sunulması, idarenin uygun bulduğu önerilerin gerçekleştirilmesi için aksiyonların alınması ve hat, güzergâh ile ilgili gelen taleplerin değerlendirilmesi için gerekli analizlerin yapılması hizmet alımının sağlanması.”
İşin amaç ve kapsamı ise sahada kontrolün yapılarak, otobüslerin hat, güzergâh ve sefer saatleri ile ilgili iyileştirme önerilerinin idareye sunulması, böylece kaynakların verimli kullanılması ve müşteri memnuniyetinin gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.
15 AY SÜRECEK
Teknik şartnamede yer alan bilgilere göre çalışma ile güzergâh çizgisinin doğruluğu, hat uzunluğu, ölü kilometre verisi, hizmet verilen bölgeler, gelir-gider, entegrasyon noktaları yerinde gözlem yapılarak kayıtlı bilgilerle karşılaştırılacak. Rötar, yolculuk, zayi durumu ve işletme hızı hesaplanacak, şoför ve yolcu görüşleri alınacak. Hat, araç ve şoför verimliliği konusunda öneriler geliştirilecek. 15 ay sürecek olan iş için, işi alan firma çalıştırmak istediği personelin özgeçmişini İETT’ye bildirecek. İETT’nin onaylamadığı personel çalıştırılmayacak. Yüklenici her ay 20 hattın analizini yaparak İETT’ye rapor verecek. İstanbul’da 7 bin 833’ü açık, 4 bin 768’i kapalı olmak üzere toplam 12 bin 601 otobüs durağı bulunuyor.
2017 yılı verilerine göre İstanbul’da, özel otomobiller dışında karayolu ile yapılan yolculuğun yüzde 37.5’i otobüs ve metrobüsle, yüzde 25.4’ü servisle, yüzde 20.5’i minibüsle ve yüzde 16.6’sı ise taksi veya taksi dolmuşla yapılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.