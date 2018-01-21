Kadıköy'de bir İETT şoförünün, dili boğazına kaçan yolcuyu hayata döndüren ilk müdahalesi otobüs kamerası tarafından görüntülendi.



DHA'nın haberine göre, olay 19 Ocak'ta saat 11.30 sularında meydana geldi. İETT'nin 19F hattında, Kadıköy Altıyol'da bir yolcunun dili boğazına kaçtı.



Güvenlik kameralarına yansıyan panik anlarında, Murat Küçük isimli İETT şoförü, aracı hemen kenara çekti ve yolcunun yanına geldi. Yolcunun dilini ilk yardım uygulayarak boğazından geri çıkaran Küçük, yolcunun hayatını kurtardı.



O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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