IFK Mariehamn - Ilves karşılaşma önü

IFK Mariehamn ve Ilves, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi IFK Mariehamn 8 puanla 7. sırada, Ilves 11 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi IFK Mariehamn, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Ilves, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 503 kodlu maçı oynayanlar; IFK Mariehamn galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Ilves galibiyet oranı 2.50. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

IFK Mariehamn son haftadaki Ilves müsabasında 0-1 yenildi.

Ilves, IFK Mariehamn karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan IFK Mariehamn, 6 gol attı ve 9 gol yedi.

Ilves ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ilves, 3 gol atarken 6 gol yedi.