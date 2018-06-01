IFK Mariehamn - Inter Turku maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında IFK Mariehamn ile Inter Turku, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 12 puanlı IFK Mariehamn 8. sırada bulunuyor, Inter Turku 9 puana sahip ve 9. sırada. IFK Mariehamn, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Inter Turku, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 235 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Mariehamn kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Inter Turku sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

IFK Mariehamn son haftadaki EIF Ekenas müsabasında 1-0 yenildi.

Inter Turku, Klubi 04 karşılaşmaında 4-0 kazandı.

IFK Mariehamn, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 11 gol yedi.

Inter Turku, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Inter Turku, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.