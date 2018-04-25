IFK Mariehamn - KuPS Kuopio maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında IFK Mariehamn ile KuPS Kuopio, 25 Nisan 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. IFK Mariehamn 1 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken KuPS Kuopio 4 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi IFK Mariehamn, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. KuPS Kuopio son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 479 kodlu maçı oynayanlar; IFK Mariehamn galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.90, KuPS Kuopio galibiyet oranı 1.95. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

IFK Mariehamn önceki hafta Ilves mücadelesinde 0-1 yenildi.

KuPS Kuopio, PS Kemi karşılaşmaında 1-3 kazandı.

IFK Mariehamn, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. IFK Mariehamn, kendi sahasında 2 gol attı, 3 gol yedi.

KuPS Kuopio ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KuPS Kuopio, 3 gol atarken 3 gol yedi.