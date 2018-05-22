IFK Mariehamn - Lahti maçı ne zaman?

Finlandiya Veikkausliiga maçında IFK Mariehamn ile Lahti, 22 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. 11 puanlı IFK Mariehamn 8. sırada bulunuyor, Lahti 15 puana sahip ve 4. sırada. IFK Mariehamn son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lahti, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 409 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Mariehamn kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 2.90, Lahti sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

IFK Mariehamn son hafta oynanan Ilves maçında 0-1 yenildi.

Lahti ise HIFK Helsinki maçında 2-1 kazandı.

IFK Mariehamn, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 9 gol yedi.

Lahti, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lahti 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.