IFK Mariehamn - PS Kemi maçı öncesi rakamlar

IFK Mariehamn ve PS Kemi, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi IFK Mariehamn 12 puanla 10. sırada, PS Kemi 11 puanla 11. sırada bulunuyor. IFK Mariehamn son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. PS Kemi, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 256 kodlu maçı oynayanlar; IFK Mariehamn galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, PS Kemi galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

IFK Mariehamn son hafta oynanan Ilves maçında 0-1 yenildi.

PS Kemi, KuPS Kuopio karşılaşmaında 1-3 yenildi.

IFK Mariehamn, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 17 gol yedi.

PS Kemi, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda PS Kemi 6 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.