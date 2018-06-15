IFK Mariehamn - RoPS maçı öncesi rakamlar

IFK Mariehamn ve RoPS, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:15. IFK Mariehamn 12 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken RoPS 24 puanda ve 3. sırada. Ev sahibi IFK Mariehamn, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. RoPS, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; IFK Mariehamn galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, RoPS galibiyet oranı 2.80. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

IFK Mariehamn önceki hafta Ilves mücadelesinde 0-1 yenildi.

RoPS ise Hjk Helsinki karşılaşmasında 2-3 kazandı.

IFK Mariehamn, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. IFK Mariehamn, kendi sahasında 11 gol attı, 14 gol yedi.

RoPS, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. RoPS, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.