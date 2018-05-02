IFK Mariehamn - TPS Turku maç önü

IFK Mariehamn ve TPS Turku, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Finlandiya Veikkausliiga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. IFK Mariehamn 4 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken TPS Turku 4 puanda ve 9. sırada. IFK Mariehamn, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. TPS Turku, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 530 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Mariehamn kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, TPS Turku sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

IFK Mariehamn son hafta oynanan TPS Turku maçında 3-1 kazandı.

TPS Turku, IFK Mariehamn karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan IFK Mariehamn, 3 gol attı ve 7 gol yedi.

TPS Turku, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda TPS Turku 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.