IFK Varnamo - Falkenbergs FF maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında IFK Varnamo ile Falkenbergs FF, 29 Mayıs 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 20:00. 5 puanlı IFK Varnamo 16. sırada bulunuyor, Falkenbergs FF 20 puana sahip ve 4. sırada. IFK Varnamo son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Falkenbergs FF son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 210 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Varnamo kazanırsa 2.70, beraberlik çıkarsa 3.00, Falkenbergs FF sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

IFK Varnamo son haftadaki Örgryte müsabasında 2-1 kazandı.

Falkenbergs FF ise IK Frej Taby karşılaşmasında 3-1 kazandı.

IFK Varnamo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. IFK Varnamo, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

Falkenbergs FF, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Falkenbergs FF 10 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.