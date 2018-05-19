IFK Varnamo - Halmstads maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan maçında IFK Varnamo ile Halmstads, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. IFK Varnamo 5 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Halmstads 10 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi IFK Varnamo, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Halmstads son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 373. İddaa'da IFK Varnamo kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Halmstads kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

IFK Varnamo son haftadaki Varbergs BoIS FC müsabasında 5-0 kazandı.

Halmstads ise Vasby United karşılaşmasında 0-2 yenildi.

IFK Varnamo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. IFK Varnamo, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Halmstads ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Halmstads, 5 gol atarken 4 gol yedi.