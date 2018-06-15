IFK Varnamo - IK Frej Taby rakamlar

IFK Varnamo ve IK Frej Taby, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü İsveç Superettan maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. IFK Varnamo 5 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken IK Frej Taby 9 puanda ve 14. sırada. IFK Varnamo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. IK Frej Taby, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 191 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IFK Varnamo kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, IK Frej Taby sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

IFK Varnamo son haftadaki Örgryte müsabasında 2-1 kazandı.

IK Frej Taby ise Falkenbergs FF maçında 3-1 yenildi.

IFK Varnamo, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 10 gol yedi.

IK Frej Taby, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda IK Frej Taby 5 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.