IFK Varnamo - Jönköpings Södra maçı öncesi rakamlar

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. IFK Varnamo, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü Jönköpings Södra takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 5 puanlı IFK Varnamo 16. sırada bulunuyor, Jönköpings Södra 12 puana sahip ve 11. sırada. IFK Varnamo son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jönköpings Södra son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 333 kodlu maçı oynayanlar; IFK Varnamo galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 2.90, Jönköpings Södra galibiyet oranı 2.40. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

IFK Varnamo son hafta oynanan Östersunds FK maçında 1-0 kazandı.

Jönköpings Södra ise GAIS maçında 1-2 kazandı.

IFK Varnamo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. IFK Varnamo, kendi sahasında 5 gol attı, 9 gol yedi.

Jönköpings Södra, dış sahada 2 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jönköpings Södra 6 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.