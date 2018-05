IFK Varnamo - Norrby IF maçı istatistikleri

İsveç Superettan heyecanı devam ediyor. IFK Varnamo, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norrby IF takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi IFK Varnamo 3 puanla 15. sırada, Norrby IF 7 puanla 8. sırada bulunuyor. IFK Varnamo son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Norrby IF, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 634 kodlu maçı oynayanlar; IFK Varnamo galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Norrby IF galibiyet oranı 2.70. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

IFK Varnamo son haftadaki Norrby IF müsabasında 1-0 kazandı.

Norrby IF ise IFK Varnamo karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan IFK Varnamo, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Norrby IF, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Norrby IF, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.