İslam'ın önemli günlerinden olan ve Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği gün olan Miraç Kandili, ibadetler ve dualarla idrak ediliyor. Bugün Miraç Kandili sebebiyle oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar için il il akşam namazı vakitlerini ve iftar saatlerini bir araya derledik. Peki iftar saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak?

İFTAR SAAT KAÇTA? 13 NİSAN AKŞAM EZANI SAATLERİ

İL AKŞAM EZANI SAATİ ADANA 19:18 ADIYAMAN 19:07 AFYONKARAHİSAR 19:39 AĞRI 18:50 AMASYA 19:20 ANKARA 19:31 ANTALYA 19:36 ARTVİN 18:57 AYDIN 19:49 BALIKESİR 19:51 BİLECİK 19:43 BİNGÖL 18:59 BİTLİS 18:52 BOLU 19:37 BURDUR 19:39 BURSA 19:47 ÇANAKKALE 19:57 ÇANKIRI 19:29 ÇORUM 19:23 DENİZLİ 19:44 DİYARBAKIR 18:59 EDİRNE 19:58 ELAZIĞ 19:04 ERZİNCAN 19:04 ERZURUM 18:57 ESKİŞEHİR 19:40 GAZİANTEP 19:10 GİRESUN 19:10 GÜMÜŞHANE 19:05 HAKKARİ 18:45 HATAY 19:14 ISPARTA 19:38 MERSİN 19:21 İSTANBUL 19:48 İZMİR 19:52 KARS 18:51 KASTAMONU 19:29 KAYSERİ 19:19 KIRKLARELİ 19:56 KIRŞEHİR 19:25 KOCAELİ 19:44 KONYA 19:30 KÜTAHYA 19:42 MALATYA 19:07 MANİSA 19:51 KAHRAMANMARAŞ 19:12 MARDİN 18:57 MUĞLA 19:46 MUŞ 18:55 NEVŞEHİR 19:22 NİĞDE 19:22 ORDU 19:12 RİZE 19:02 SAKARYA 19:42 SAMSUN 19:19 SİİRT 18:52 SİNOP 19:24 SİVAS 19:14 TEKİRDAĞ 19:54 TOKAT 19:17 TRABZON 19:05 TUNCELİ 19:03 ŞANLIURFA 19:04 UŞAK 19:43 VAN 18:47 YOZGAT 19:23 ZONGULDAK 19:37 AKSARAY 19:25 BAYBURT 19:02 KARAMAN 19:27 KIRIKKALE 19:28 BATMAN 18:56 ŞIRNAK 18:50 BARTIN 19:35 ARDAHAN 18:53 IĞDIR 18:46 YALOVA 19:46 KARABÜK 19:34 KİLİS 19:11 OSMANİYE 19:14 DÜZCE 19:39

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER