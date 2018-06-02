Avcılar'da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi. İftar için restoranda bulunan vatandaşlar, restoranda oluşan çukura düştü. Yaşanan can pazarı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA'nın haberine göre olay Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda yaşandı. İftar için restorana gelen vatandaşlar, bir anda büyük bir gürültü ile çöken zeminin içerisine düştü. Olay sonrası adeta bir can pazarı yaşandı. Çukura düşen vatandaşlar, restoran görevlileri tarafından tek tek çıkartıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Yaşanan kazada bir kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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