Oruç tutmak sağlığımızı kaybetmek için değil tersine sağlığımızı kazanmak için yapılan bir nevi detoks programıdır. O nedenle Ramazan ayı sağlık ayı olması gerekir ve beslenme sağlık kurallarına uygun olarak yapılmalıdır. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Ziya Mocan, Ramazan beslenmesiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

MEYVE VEYA TATLI İKİ SAAT SONRA

İftarda çorba gibi sıvı gıdalarla başlanması gerekir. Bu istirahatte olan hazım sistemini yavaş yavaş çalışmasını sağlayacaktır. Aynen bir sporcunun hafif ısınma hareketlerinden sonra spora başlaması gibi bir şeydir. Daha sonra mümkünse 2-3 dakikalık bir ara verilmesi gerekir. Yemek tabakları peş peşe önümüze gelmemelidir. Salatamızı tüketmemiz ve ondan sonra ana yemeğe geçmemiz gerekir. Yani karışık bir beslenme şeklinde sofrada yemek yemememiz gerekir. Bundan sonra yağsız etli bir yemek uygundur. Meyve ve tatlıları bir iki saat aradan sonra yenmesi sağlık yönünden tavsiye edilir. Tatlılarda da sütlü tatlılara ağırlık verilmesi uygundur. İftarda bol miktarda su içmemiz gerekir ki midemiz daha genişleyip erken tokluk safhasına ulaşmamız gerekir. Mutlaka proteinli gıdalar arasında yer alan et balık tavuk tüketilmeli, yemekler daha önce belirttiğim şekilde sıralanmalıdır.

HIZLI YEMEYİN, 20 KEZ ÇİĞNEYİN

Sahurda 3-4 adet haşlanmış yumurta beyazı yenmelidir. Kahvaltı şeklinde ise peynir ve sütü de ihmal etmememiz gerekir. Sahurda tatlı kesinlikle tüketilmemelidir. Beslenmede şeker orijinli basit karbonhidratlardan uzak durmak gerekir. Yemekler hızlı yenmemeli ve besinler en az 20 kere çiğnenmelidir. Oruç açarken ve yemek yerden televizyon seyredilmemelidir. Çünkü televizyon seyrederken yenilen yemekler hızlı bir şekilde tüketilir ve kişi doyduğunu anlamaz ve hazımsızlık problemleri oluşur.

TANSİYON HASTALARI ORUÇ TUTABİLİR

Şeker hastaları, böbrek yetmezliği olanlar ve kalp hastalarının oruç tutması uygun değildir. Tansiyon hastaları oruç tutabilir. Ancak, tansiyon hastalarının dikkat etmesi gereken kuralların başında tansiyon ilaçlarını mutlaka iftarda ve sahurda almayı ihmal etmemeleridir. İftarda alınan tansiyon ilaçları iftarın başında, sahurda alınan da sahurun sonunda alınmalıdır. Tansiyon ilaçlarından idrar söktürücüler mümkün mertebe tercih edilmemelidir. Karaciğer hastaları, sarılık hastası olanlar oruç tutmamalıdır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER