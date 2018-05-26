İGDAŞ'tan yapılan açıklamada, İGDAŞ'ın karşı ödemeli posta gönderimi yapmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugünlerde İstanbul’un bazı ilçelerinde PTT’den geldiğini belirterek, abonelerimizin doğalgaz tesisatında sorun olduğu yönünde, İGDAŞ adına düzenledikleri sahte evrakla, vatandaşlardan kargo-posta ücreti talep eden kişiler olduğu konusunda bazı şikayetler alınmıştır. Kesinlikle belirtmek isteriz ki İGDAŞ karşı ödemeli posta gönderimi yapmamaktadır ve böyle bir evrak göndermemektedir."

İGDAŞ'ın abonelerini, kendisinden kargo-posta ücreti isteyen kişilere itibar etmemeleri, gönderiyi teslim almamaları ve bu kişileri Emniyet güçlerine ihbar etmeleri konusunda uyardığı açıklamada, İGDAŞ abonelerinin mağdur olmaması için bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerin hemen başlatıldığı bildirildi.