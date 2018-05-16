2018 Ramazan ayı gece yapılan ilk sahur ile başladı. Yapılan sahurdan sonra oruç tutmak için niyet eden Iğdırlılar, ilk iftarın açılacağı akşam ezanının saat kaçta okunacağı sorusuna yanıt arıyor. Peki Iğdır'da ilk iftar saat kaçta yapılacak? İşte Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Iğdır iftar vakti...

IĞDIR İFTAR VAKTİ 2018

Bereket ayı olarak bilinen Ramazan ayı, yapılan ilk sahur ile başladı. Iğdır halkı oruçlarını açacağı akşam ezanının saat kaçta okunacağı sorusuna yanıt arıyor. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Iğdır'da iftar vakti 19:19 olarak yer almakta. Iğdır'da saat 19:19’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

IĞDIR İMSAK VAKTİ 17 MAYIS 2018

Iğdır yarın gece 2. sahura kalkacak. Iğdır ilinin sahur vakti 02:56 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Iğdır'da 02:56 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

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