Iğdır'da köpek dövüştürenlere ceza

Iğdır'da köpek dövüştürdükleri belirlenen 2 kişiye 5 bin 504 lira para cezası uygulandı.

AA'nın haberine göre, Iğdır hayvan pazarı arkasındaki boş arazide köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince baskın düzenlendi.

Polisler, bahse konu alanda köpek dövüştüren 2 kişiyi suçüstü yakaladı.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine 2 kişiye 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 5 bin 504 lira idari para cezası kesildi.

Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürlüğünce yaralı halde el konulan köpekler ise Iğdır Belediyesi veterineri tarafından gerekli tedavileri yapıldıktan sonra barınağa teslim edildi.