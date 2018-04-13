Iğdır'da üniversite öğrencilerine uyuşturucu satan torbacı gurubuna yönelik operasyon düzenlendi. 32 torbacı kıskıvrak yakalandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak torbacılarına yönelik teknik takip çalışması başlattı. Yaklaşık 6 ay süren takipler sırasında 20 torbacı suçüstü yapılarak gözaltına alındı.



12 TORBACI YAKALANDI



Fiziki takiplerin ardından çoğunlukla üniversite öğrencilerine uyuşturucu sattığı belirlenen 12 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Uyuşturucu satıcıları tek tek gözaltına alındı. Yapılan bu son operasyonla torbocı gurubunun 32 üyesi gözaltına alınmış oldu.

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