Iğdır bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Iğdır'da oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Iğdır'da iftar ve sahur vakitleri...

Iğdır iftar saati kaçta? (Iğdır iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Iğdırlılar ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Iğdır'da iftar saat 19.19'da yapıldı. Bugün iftar vakti ise 19.20'de olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.

Iğdır sahur ve imsak saati kaçta? (Iğdır sahur vakit)

Iğdır'da bugün sahur 02.56'ya kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 02.55'e kadar olacak. İmsak saat 02.55'te gerçekleşecek.

IĞDIR RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Iğdır Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Iğdır için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 02:58 04:41 12:06 15:59 19:19 20:55 2 17.05.2018 Perşembe 02:56 04:40 12:06 15:59 19:20 20:57 3 18.05.2018 Cuma 02:55 04:40 12:06 15:59 19:21 20:58 4 19.05.2018 Cumartesi 02:54 04:39 12:06 16:00 19:22 21:00 5 20.05.2018 Pazar 02:52 04:38 12:06 16:00 19:23 21:01 6 21.05.2018 Pazartesi 02:51 04:37 12:06 16:00 19:24 21:02 7 22.05.2018 Salı 02:50 04:36 12:06 16:00 19:25 21:04 8 23.05.2018 Çarşamba 02:48 04:36 12:07 16:01 19:26 21:05 9 24.05.2018 Perşembe 02:47 04:35 12:07 16:01 19:26 21:06 10 25.05.2018 Cuma 02:46 04:34 12:07 16:01 19:27 21:07 11 26.05.2018 Cumartesi 02:45 04:34 12:07 16:01 19:28 21:09 12 27.05.2018 Pazar 02:44 04:33 12:07 16:02 19:29 21:10 13 28.05.2018 Pazartesi 02:43 04:32 12:07 16:02 19:30 21:11 14 29.05.2018 Salı 02:42 04:32 12:07 16:02 19:30 21:12 15 30.05.2018 Çarşamba 02:41 04:31 12:07 16:03 19:31 21:14 16 31.05.2018 Perşembe 02:40 04:31 12:07 16:03 19:32 21:15 17 01.06.2018 Cuma 02:39 04:31 12:08 16:03 19:33 21:16 18 02.06.2018 Cumartesi 02:38 04:30 12:08 16:03 19:33 21:17 19 03.06.2018 Pazar 02:38 04:30 12:08 16:04 19:34 21:18 20 04.06.2018 Pazartesi 02:37 04:29 12:08 16:04 19:35 21:19 21 05.06.2018 Salı 02:36 04:29 12:08 16:04 19:35 21:20 22 06.06.2018 Çarşamba 02:36 04:29 12:08 16:04 19:36 21:21 23 07.06.2018 Perşembe 02:35 04:29 12:09 16:05 19:37 21:22 24 08.06.2018 Cuma 02:34 04:28 12:09 16:05 19:37 21:23 25 09.06.2018 Cumartesi 02:34 04:28 12:09 16:05 19:38 21:23 26 10.06.2018 Pazar 02:34 04:28 12:09 16:05 19:38 21:24 Kadir Gecesi 27 11.06.2018 Pazartesi 02:33 04:28 12:09 16:06 19:39 21:25 28 12.06.2018 Salı 02:33 04:28 12:10 16:06 19:39 21:26 29 13.06.2018 Çarşamba 02:33 04:28 12:10 16:06 19:40 21:26 30 14.06.2018 Perşembe 02:32 04:28 12:10 16:06 19:40 21:27

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