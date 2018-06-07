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Instagram hesabında 11,3 milyon takipçisi bulunan cesur güzel Iggy Azalea, bikinili pozları ile yaklaşık bir milyon beğeni aldı. Hayranları, 27 yaşındaki şarkıcıya, "Müzisyen misin, yoksa model mi?" diye sorarak övgülerde bulundu.