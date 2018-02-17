Pembe ve turuncu renklerden oluşan transparan bir bluz giyen şarkıcı Iggy Azalea, kıyafetini aynı renkteki pantolon ve ayakkabıyla kombine etti. Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Azalea, hem imza dağıttı hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

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